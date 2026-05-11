Ямаль во время парада "Барсы" показал футболку: "Слава богу, что я не мадридиста" - ВИДЕО

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль вновь оказался в центре внимания после победы команды в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, во время чемпионского парада на улицах Барселоны 18-летний футболист продемонстрировал болельщикам футболку с провокационной надписью: "Слава богу, что я не мадридиста".

Таким образом Ямаль вновь подколол принципиального соперника каталонского клуба - мадридский "Реал".

Футболист активно участвовал в праздничных мероприятиях вместе с партнерами по команде, отмечавшими чемпионство в Ла Лиге после победы над "Реалом" со счетом 2:0.