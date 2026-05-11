11 Мая 2026 22:22
Моуринью выдвинул два условия для возвращения в "Реал"

Жозе Моуринью обозначил свои требования в случае возможного возвращения на пост главного тренера мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, португальский специалист уже проанализировал ситуацию в команде и выдвинул два ключевых условия.

Первое требование касается трансферной политики клуба. Моуринью хочет иметь влияние на формирование состава и рассчитывает, что его мнение будет учитываться при определении позиций, нуждающихся в усилении. По мнению тренера, нынешний состав "Реала" является несбалансированным в ряде игровых зон.

Вторым условием стало четкое распределение обязанностей внутри клуба. Моуринью хочет, чтобы в "Реале" была выстроена структура, при которой каждый сотрудник выполняет исключительно свои функции, а в работу тренерского штаба никто не вмешивается.

По информации источника, активная фаза переговоров может начаться после завершения сезона "Бенфики". В настоящее время Моуринью сосредоточен на задаче вывести лиссабонский клуб в Лигу чемпионов. Для этого команде необходимо сохранить второе место по итогам последнего тура чемпионата Португалии.

