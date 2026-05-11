УЕФА назначил арбитра на финал ЛЧ между "ПСЖ" и "Арсеналом"

УЕФА определился с главным арбитром финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/26 между "ПСЖ" и "Арсеналом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречу доверено обслуживать немецкому арбитру Даниэлю Зиберту.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

42-летний Зиберт работает на международных матчах с 2015 года. В его послужном списке - два матча чемпионата Европы 2024 года и три встречи Евро-2020.

В текущем сезоне немецкий арбитр уже обслужил девять матчей Лиги чемпионов, включая первый четвертьфинал между "Спортингом" и "Арсеналом", а также ответную полуфинальную игру между "Арсеналом" и "Атлетико".