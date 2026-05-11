В "Реале" требуют продажи одной из главных звезд клуба

В мадридском "Реале" возникла напряженная ситуация вокруг Федерико Вальверде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Рамон Альварес де Мон, некоторые футболисты команды просят руководство клуба продать уругвайского полузащитника. По данным источника, речь идет об игроках, которые имеют вес в раздевалке "Реала".

Поводом для обсуждений стал серьезный конфликт Вальверде с Орельеном Тчуамени, произошедший на прошлой неделе. Отмечается, что для руководства мадридского клуба ситуация является достаточно деликатной, поскольку Вальверде входит в группу капитанов команды.

При этом 27-летний футболист остается одним из самых ценных игроков "Реала". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро, а контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.