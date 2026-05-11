"Ливерпуль" показал проект памятника Диогу Жоте и его брату - ФОТО

Футбольный клуб "Ливерпуль" представил проект постоянного мемориала в память о Диогу Жоте и его брате Андре Силве, погибших в ДТП в июле прошлого года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Ливерпуля", мемориал получил название "20-й навсегда". Он будет установлен у "Энфилда" на 97-й авеню - именно туда болельщики после трагедии приносили цветы, шарфы, баннеры и другие памятные вещи.

Диогу Жота погиб в июле 2025 года в возрасте 28 лет. Его брату Андре Силве было 25. Трагедия произошла в Испании, когда они ехали на автомобиле. После смерти футболиста "Ливерпуль" принял беспрецедентное для клуба решение - навсегда вывести из обращения 20-й номер, который Жота носил в команде. Это решение распространили на все уровни клуба, включая мужскую, женскую и академические команды.

Новый мемориал продолжит эту линию памяти. В центре композиции будет скульптура в форме сердца, вдохновленная фирменным празднованием голов Жоты. Лента в дизайне памятника с разных ракурсов будет складываться в числа 20 и 30 - игровые номера Диогу Жоты и Андре Силвы.

В основание памятника также включат переработанные элементы вещей, которые болельщики оставили у "Энфилда" после трагедии. Речь идет о цветах, шарфах, открытках, баннерах и других предметах, ставших частью стихийного мемориала. Таким образом, клуб хочет сохранить не только память о Жоте и его брате, но и реакцию болельщиков, для которых эта трагедия стала общей болью.

Жота перешел в "Ливерпуль" в 2020 году и провел в клубе пять сезонов. За это время он стал важной частью команды и помог ей выиграть 20-й чемпионский титул в истории, что придало его игровому номеру дополнительный символический смысл. После гибели футболиста клуб назвал его "20-м навсегда".

Официальную дату открытия мемориала "Ливерпуль" объявит позднее.