До чемпионата мира 2026 остался ровно месяц

До старта чемпионата мира 2026 по футболу остался ровно один месяц.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА, турнир начнется 11 июня и впервые в истории пройдет с участием 48 сборных. Чемпионат мира примут сразу три страны - США, Канада и Мексика. Матч открытия состоится в Мехико: сборная Мексики сыграет с ЮАР на стадионе "Ацтека".

Формат турнира станет самым масштабным в истории чемпионатов мира. Команды будут разделены на 12 групп, а всего на турнире проведут 104 матча в 16 городах. Финал пройдет 19 июля на арене MetLife Stadium в Нью-Джерси, которая на время турнира будет использовать название New York New Jersey Stadium.

Титул будет защищать сборная Аргентины. В 2022 году команда Лионеля Месси выиграла чемпионат мира в Катаре, победив Францию в финале по пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.

Для болельщиков в Азербайджане турнир будет проходить в непростом телевизионном режиме из-за разницы часовых поясов. Матчи в Северной Америке будут начинаться в широком временном диапазоне, включая поздний вечер и глубокую ночь

Отметим, что 11 июня в Мексике также пройдет отдельная церемония открытия. ФИФА ранее объявила, что в 2026 году церемонии организуют в каждой из трех стран-хозяек: Мексике, Канаде и США.