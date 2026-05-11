Жоау Канселу установил рекорд после чемпионства с "Барселоной"

Защитник клуба "Аль-Хиляль" и сборной Португалии Жоау Канселу, на правах аренды выступающий за "Барселону", стал чемпионом Испании в составе каталонского клуба. Это произошло после победы "сине-гранатовых" в матче 35-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом" (2:0). Канселу стал первым футболистом в истории, который выиграл четыре чемпионата из числа топ-5, сообщает İdman.Biz.

Ранее португалец выиграл итальянскую Серию А в составе "Ювентуса", английскую Премьер-лигу — в составе "Манчестер Сити", а также немецкую Бундеслигу — с "Баварией".

Стоит отметить, что Канселу также становился чемпионом Португалии в составе "Бенфики".