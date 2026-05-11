11 Мая 2026
RU

Джейми Варди может продолжить карьеру в Ла Лиге

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2026 09:44
49
Джейми Варди может продолжить карьеру в Ла Лиге

Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди может перейти в чемпионат Испании после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, "Севилья" и "Валенсия" рассматривают 39-летнего форварда как возможный вариант усиления атаки. Контракт Варди с "Кремонезе" действует до июня 2026 года, при этом у итальянского клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон. Сейчас, по данным источника, "Кремонезе" не планирует активировать этот пункт.

Интерес испанских клубов связан не с долгосрочным проектом, а с возможностью получить опытного нападающего без крупного трансферного расхода. "Севилья" ищет форварда, который сможет сразу повлиять на игру и взять на себя ответственность в напряженных матчах. "Валенсия", в свою очередь, хочет добавить молодой команде характер, опыт и победный менталитет.

Финансово вариант с Варди выглядит доступным для обоих клубов. По данным Fichajes, зарплата англичанина не превышает 2,2 млн евро за сезон (4,4 млн манатов), что делает его реалистичной целью для команд, которые не хотят втягиваться в дорогие трансферные аукционы.

При этом переход не выглядит безрисковым. В Италии Варди не показал ожидаемой результативности: в нынешнем сезоне Серии А он провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач. Но его опыт на большом уровне, статус чемпиона Англии с "Лестером" и умение играть под давлением сохраняют интерес к нему на рынке.

Варди перешел в "Кремонезе" в сентябре 2025 года после завершения 13-летнего этапа в "Лестере". За английский клуб он провел 500 матчей, забил 200 голов, выиграл Премьер-лигу в 2016 году и Кубок Англии в 2021-м.

Если "Кремонезе" не продлит соглашение, Варди станет свободным агентом и может стать для "Севильи" и "Валенсии" одним из самых заметных краткосрочных вариантов на летнем рынке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" готовит большую чистку после провала в Эль-Класико
10:44
Мировой футбол

"Реал" готовит большую чистку после провала в Эль-Класико - ФОТО

Мадридцы рассматривают лето как переходный этап, а вариант с Жозе Моуринью снова усилился

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: Сегодня в топ-лигах Европы пройдут три матча
10:29
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: Сегодня в топ-лигах Европы пройдут три матча

"Тоттенхэм" и "Жирона" сыграют важные встречи в борьбе за выживание

Болельщик с трибуны сдержал слово перед Нариманом Ахундзаде
10:00
Азербайджанский футбол

Болельщик с трибуны сдержал слово перед Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО

Азербайджанскому футболисту "Коламбус Крю" передали лявянги после матча МЛС

Жоау Канселу установил рекорд после чемпионства с "Барселоной"
09:28
Мировой футбол

Жоау Канселу установил рекорд после чемпионства с "Барселоной"

Португалец выступает за "сине-гранатовых" на правах аренды
Чешская "Славия" пожизненно запретила посещать стадион фанату, напавшему на вратаря "Спарты"
08:15
Мировой футбол

Чешская "Славия" пожизненно запретила посещать стадион фанату, напавшему на вратаря "Спарты"

Из-за учиненных фанатами беспорядков матч между командами не был доигран
Флик выиграл пятый трофей с "Барселоной"
06:30
Мировой футбол

Флик выиграл пятый трофей с "Барселоной"

10 мая ушел из жизни отец Флика

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура