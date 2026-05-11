Чешская "Славия" пожизненно запретила посещать стадион фанату, напавшему на вратаря "Спарты"

Чешский футбольный клуб "Славия" из Праги пожизненно запретила посещать матчи фанату, напавшему на вратаря "Спарты" Якуба Суровчика во время игры чемпионата Чехии. Как передает İdman.Biz, об этом говорится на сайте "Славии".

В субботу "Славия" на своем поле в дерби встречалась со "Спартой". Судья добавил ко второму тайму 10 минут, на седьмой добавленной фанаты хозяев прорвали кордоны стюардов и выбежали на поле. К тому времени "Славия" вела со счетом 3:2. В случае победы команда гарантировала бы себе чемпионство. Выбежавшие фанаты начали атаковать футболистов "Спарты" и закидали гостевой сектор пиротехникой, матч был прерван и не был доигран.

"Учитывая крайнюю серьезность инцидента и угрозу здоровью игрока, совет директоров клуба принял решение применить максимально возможное наказание в соответствии с правилами посещения стадиона, а именно пожизненный запрет на посещение "Фортуны Арены", — говорится в заявлении "Славии".

"Славия" в 31-м матче набрала 74 очка. У идущей следом "Спарты" на восемь баллов меньше.