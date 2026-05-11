11 Мая 2026
"Реал" готовит большую чистку после провала в Эль-Класико - ФОТО

11 Мая 2026 10:44
"Реал" готовит большую чистку после провала в Эль-Класико

Футбольный клуб "Реал" после поражения от "Барселоны" в Эль-Класико и потери шансов на титул все ближе подходит к масштабным летним изменениям в составе и тренерском штабе, включая чистку состава и продажу ключевых игроков. Вокруг первой команды за последние недели произошли сразу несколько конфликтных эпизодов с участием ведущих футболистов. Речь идет не только о спортивном провале, но и о проблемах с управляемостью раздевалки.

Как сообщает İdman.Biz, поражение от "Барселоны" со счетом 0:2 стало для "Реала" фактической точкой сезона. Каталонцы оформили чемпионство за три тура до конца, а мадридцы остались без Ла Лиги на фоне вылета из Лиги чемпионов и внутренних конфликтов. После игры Альваро Арбелоа признал разочарование болельщиков и заявил, что команда должна профессионально завершить сезон, несмотря на провал.

Одним из важных сигналов для перестройки стала ситуация с Винисиусом Жуниором. По данным The Athletic, его реакция на замену в Эль-Класико при Хаби Алонсо стала одним из эпизодов, после которых в клубе начали иначе смотреть на внутреннюю дисциплину и баланс статусов в команде. Испанские источники пишут, что в раздевалке накопились противоречия между сильными характерами, а тренерскому штабу стало сложнее удерживать контроль над группой.

Общий фон усугубили последние инциденты в Вальдебебасе. Драка Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени завершилась травмой головы уругвайца, после чего "Реал" открыл дисциплинарные дела в отношении обоих игроков. Агентство также указывало, что экстренное собрание руководства было направлено на то, чтобы остановить эскалацию напряжения в раздевалке. Теперь на игроков вышли граны европейского футбола, включая "Ливерпуль", готовый обменять Доменика Собослаи на уругвайца.

Также мадридский клуб планирует выкупить у "Бенфики" Жозе Моуринью. Президент "орлов" Руй Кошта готов отпустить португальского наставника после завершения сезона в Португалии, если стороны согласуют условия. В таком случае "Реалу" придется выплатить компенсацию в размере 6 млн евро (около 12 млн манатов). Сам португалец публично заявил об отсутствии контактов с "Реалом" и подчеркнул, что не будет обсуждать будущее до завершения сезона с "Бенфикой". Поэтому сейчас речь идет о растущем варианте на рынке, а не об официальной договоренности.

"Реал" рассматривает лето как переходный период. Для новых трансферов клубу могут понадобиться продажи части игроков, поскольку проблема команды уже не только в отдельных позициях, но и в структуре состава. Мадридцам нужно решить сразу несколько вопросов: кто будет главным тренером, какие лидеры сохранят неприкосновенный статус, кого можно продать ради обновления и как вернуть управляемость раздевалке.

Отметим, что Моуринью уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны, а сам португалец тогда считался тренером, способным жестко управлять раздевалкой с большим количеством звезд. Именно этот фактор сейчас снова делает его кандидатуру заметной на фоне кризиса дисциплины и авторитета внутри команды.

İdman.Biz
