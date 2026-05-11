Альваро Арбелоа: "Мы команда, которая много раз падала и поднималась"

11 Мая 2026 11:44
Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа после поражения от "Барселоны" в Эль-Класико признал разочарование болельщиков, поздравил каталонцев с чемпионством и заявил, что мадридский клуб должен сделать выводы из неудачного сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Реала", специалист сначала высказался об эпизоде с Джудом Беллингемом и поздравил соперника: "Мне показалось, что там был явный удар локтем, и надо спросить, почему VAR не вмешался. Поздравляю "Барселону" с победой в Ла Лиге. Сегодня матч очень рано сложился в их пользу. Теперь мы сосредоточимся на трех оставшихся играх".

Арбелоа признал, что команда понимает злость болельщиков после такого сезона. "Мы не можем сказать многое, потому что понимаем разочарование и недовольство, которые они должны чувствовать из-за этого сезона. Единственное, что мы можем сделать, - работать, смотреть в будущее и учиться на всем, что мы сделали неправильно в этом году. Мы знаем, что "Реал" всегда возвращается. Мы команда, которая много раз падала и много раз поднималась, но сейчас я понимаю злость любого мадридиста, как и мы сами ее чувствуем", - сказал он.

Тренер подчеркнул, что "Реал" не имеет права просто доигрывать оставшиеся матчи: "Я подойду к этому с еще большей ответственностью, понимая, что наш сезон сегодня завершился. Мы не можем расслабиться. У нас есть три матча, в которых мы должны выйти и победить. Здесь мы защищаем нечто намного большее, чем все мы, и намного большее, чем наш престиж, - эмблему "Реала", представляющую миллионы болельщиков. Мы должны показать, что нам действительно больно, проведя три сильных матча и добившись трех побед".

Арбелоа также высказался о состоянии Килиана Мбаппе и признал, что пока не знает, сыграет ли француз до конца сезона. "Осталось две недели, и в зависимости от того, как он будет восстанавливаться после нынешнего дискомфорта, мы увидим, сможет он играть или нет. Я бы хотел, чтобы он был готов на сто процентов и мог выйти с первых минут. Вот чего я действительно хотел бы", - отметил специалист.

Главный тренер не стал говорить о полной перестройке состава, но подчеркнул: "У нас отличный состав, из которого можно извлечь много пользы. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но очевидно, что все было совсем непросто из-за всего, что происходило в эти месяцы, с многочисленными травмами ключевых игроков. При этом клуб всегда будет искать усиление, хотя у нас есть очень хорошие футболисты, которых хотел бы иметь любой европейский клуб".

Отдельно Арбелоа объяснил отсутствие Дина Хейсена: "Он хотел играть, но во время разминки почувствовал сильную слабость и недомогание. Это было мое решение - выпустить Рауля Асенсио, потому что я считал, что в таком матче нам нужна энергия на всех позициях. Поэтому я принял такое решение".

Тренер также сообщил, что обсудит свое будущее с клубом после завершения сезона: "Мы, конечно, поговорим с клубом, это нормально. Сейчас я хочу, чтобы команда хорошо завершила сезон и не расслаблялась в этих трех матчах. Думаю, у игроков, которые хорошо тренируются, будут возможности получить минуты и закончить сезон на поле. Это будет моей целью и тем, на чем я сосредоточусь в ближайшие две недели. Что будет дальше, увидим после 24 или 25 мая".

