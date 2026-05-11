11 Мая 2026
Маркус Рашфорд впервые стал чемпионом лиги

11 Мая 2026 13:14
Маркус Рашфорд выиграл первый чемпионский титул в национальной лиге на взрослом уровне, забив за "Барселону" в победном матче против "Реала" (2:0).

Как сообщает İdman.Biz, "Барселона" досрочно стала чемпионом Ла Лиги. Команда Ханси Флика оформила титул за три тура до конца сезона.

Рашфорд открыл счет на девятой минуте, забив прямым ударом со штрафного после фола Антонио Рюдигера на Ферране Торресе. Уже через девять минут Торрес удвоил преимущество "Барселоны", а "Реал" так и не смог вернуться в игру. Победа дала каталонцам недосягаемый отрыв в 14 очков.

Для Рашфорда этот титул стал особенным. Форвард, который выступает за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", большую часть карьеры провел в Англии, но ни разу не выигрывал Премьер-лигу. В Испании он взял первый чемпионский трофей уже в сезоне перехода в каталонский клуб. Англичанин присоединился к команде летом 2025 года по арендному соглашению с "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" выиграла 29-й чемпионский титул в истории и второй подряд при Флике. Для клуба этот успех стал важным подтверждением перестройки после финансовых и спортивных проблем последних лет, а победа над главным соперником в титульном матче усилила символическое значение результата.

Для "Реала" поражение стало продолжением тяжелой концовки сезона. Мадридцы потеряли шансы на титул в очной игре с "Барселоной" и на фоне внутренних конфликтов подошли к финишу без главного внутреннего трофея.

Отметим, что хотя Рашфорд стал одним из ключевых героев чемпионского матча, его будущее остается отдельной темой. Аренда англичанина рассчитана на сезон, и теперь вопрос о его дальнейшем статусе в "Барселоне" может стать одним из заметных сюжетов летнего трансферного окна.

İdman.Biz
