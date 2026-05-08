Три дзюдоиста Азербайджана вышли в 1/4 финала Большого шлема - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ФОТО

Туран Байрамов стал третьим представителем Азербайджана, вышедшим в 1/4 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 66 кг, в 1/8 финала победил бразильца Виллиана Лиму. Байрамов добился успеха благодаря оценке ваза-ари и продолжил борьбу за медали.

Ранее в 1/4 финала также пробились Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Шафаг Гамидова (48 кг). Таким образом, сборная Азербайджана уже имеет трех участников четвертьфинальной стадии в первый день соревнований.

11:46

Дзюдоистки сборной Азербайджана Гюльтадж Мамедалиева и Шафаг Гамидова пробились в 1/4 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, Мамедалиева, выступающая в весовой категории до 52 кг, стартовала на турнире с победы над представительницей Индии Шраддхой Кадубал Чопаде в 1/8 финала. Благодаря этому результату она вышла в четвертьфинал, где встретится с казахстанской дзюдоисткой Меруерт Сарсеновой.

До стадии 1/4 финала добралась и Шафаг Гамидова, выступающая в категории до 48 кг. Французская соперница азербайджанской спортсменки не вышла на поединок, и Гамидова прошла в следующий раунд без борьбы.

Напомним, что ранее Туран Байрамов и Рашад Елкиев, выступающие в весовой категории до 66 кг, завоевали путевки в 1/8 финала. Турнир Большого шлема в Астане завершится 10 мая.

11:40

Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана в весовой категории до 52 кг начала выступление с победы в 1/8 финала. Мамедалиева оказалась сильнее индийской спортсменки Шраддхи Кадубал Чопаде и продолжила борьбу за медали.

Следующей соперницей азербайджанской дзюдоистки станет представительница Казахстана Меруерт Сарсенова. Таким образом, Мамедалиева пробилась в число восьми сильнейших в своей весовой категории на турнире в столице Казахстана.

Напомним, что ранее путевки в 1/8 финала завоевали Туран Байрамов (66 кг), Рашад Елкиев (66 кг) и Шафаг Гамидова (48 кг).

11:35

Азербайджанская дзюдоистка Шафаг Гамидова успешно стартовала на турнире Большого шлема в Астане и вышла в 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории до 48 кг, в 1/16 финала встретилась с представительницей Испании Айтаной Диас Эрнандес. Гамидову объявили победительницей после того, как соперница получила хансоку-маке.

Таким образом, уже три дзюдоиста сборной Азербайджана пробились в 1/8 финала турнира. Ранее этот этап достигли Туран Байрамов и Рашад Елкиев, которые выступают в весовой категории до 66 кг.

11:10

Азербайджанские дзюдоисты Туран Байрамов и Рашад Елкиев пробились в 1/8 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, Байрамов, выступающий в весовой категории до 66 кг, в 1/16 финала победил итальянца Маттео Пираса иппоном. В следующем раунде он встретится с бразильским дзюдоистом Виллианом Лимой.

В той же весовой категории Рашад Елкиев одолел корейца Хену Ана. Азербайджанский спортсмен выиграл схватку с преимуществом в три юко и также вышел в 1/8 финала, где его соперником станет представитель Узбекистана Абдурахим Нутфуллоев.

Лейла Алиева, выступавшая в весе до 52 кг, завершила борьбу на турнире. В 1/8 финала азербайджанская дзюдоистка уступила россиянке Лилии Нугаевой.

10:29

Азербайджанская дзюдоистка Лейла Алиева успешно начала выступление на турнире Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории до 52 кг, в 1/16 финала победила представительницу Индии Таништу Токас. Алиева завершила схватку иппоном и прошла в следующий раунд.

В 1/8 финала Лейла Алиева встретится с российской дзюдоисткой Лилией Нугаевой.

10:08

Сегодня шесть представителей сборной Азербайджана по дзюдо начнут выступление на турнире Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами выйдут Рашад Елкиев, Туран Байрамов, Шафаг Гамидова, Кенюль Алиева, Гюлтадж Мамедалиева и Лейла Алиева. Квалификационные схватки стартуют в 10:00, финальный блок - в 16:00.

Азербайджан представлен на турнире 11 дзюдоистами в семи весовых категориях - шестью мужчинами и пятью женщинами. В соревновании, входящем в Мировой тур дзюдо, участвуют 295 спортсменов из 36 стран.

Мужчины

66 кг, 1/16 финала

Рашад Елкиев - Хену Ан (Корея).

Туран Байрамов - Маттео Пирас (Италия).

Женщины

48 кг, 1/16 финала

Шафаг Гамидова - Айтана Диас Эрнандес (Испания).

48 кг, 1/8 финала

Кенюль Алиева - победительница пары Севинч Муродова (Узбекистан) / Кристина Дудина (Россия).

52 кг, 1/16 финала

Лейла Алиева - Таништа Токас (Индия).

52 кг, 1/8 финала

Гюлтадж Мамедалиева - Шраддха Кадубал Чопаде (Индия).

Отметим, что турнир Большого шлема в Астане завершится 10 мая.