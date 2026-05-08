8 Мая 2026
RU

Три дзюдоиста Азербайджана вышли в 1/4 финала Большого шлема - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ФОТО

Дзюдо
Новости
8 Мая 2026 11:56
73
Три дзюдоиста Азербайджана вышли в 1/4 финала Большого шлема

Туран Байрамов стал третьим представителем Азербайджана, вышедшим в 1/4 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский дзюдоист, выступающий в весовой категории до 66 кг, в 1/8 финала победил бразильца Виллиана Лиму. Байрамов добился успеха благодаря оценке ваза-ари и продолжил борьбу за медали.

Ранее в 1/4 финала также пробились Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Шафаг Гамидова (48 кг). Таким образом, сборная Азербайджана уже имеет трех участников четвертьфинальной стадии в первый день соревнований.

11:46

Дзюдоистки сборной Азербайджана Гюльтадж Мамедалиева и Шафаг Гамидова пробились в 1/4 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, Мамедалиева, выступающая в весовой категории до 52 кг, стартовала на турнире с победы над представительницей Индии Шраддхой Кадубал Чопаде в 1/8 финала. Благодаря этому результату она вышла в четвертьфинал, где встретится с казахстанской дзюдоисткой Меруерт Сарсеновой.

До стадии 1/4 финала добралась и Шафаг Гамидова, выступающая в категории до 48 кг. Французская соперница азербайджанской спортсменки не вышла на поединок, и Гамидова прошла в следующий раунд без борьбы.

Напомним, что ранее Туран Байрамов и Рашад Елкиев, выступающие в весовой категории до 66 кг, завоевали путевки в 1/8 финала. Турнир Большого шлема в Астане завершится 10 мая.

11:40

Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева вышла в 1/4 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана в весовой категории до 52 кг начала выступление с победы в 1/8 финала. Мамедалиева оказалась сильнее индийской спортсменки Шраддхи Кадубал Чопаде и продолжила борьбу за медали.

Следующей соперницей азербайджанской дзюдоистки станет представительница Казахстана Меруерт Сарсенова. Таким образом, Мамедалиева пробилась в число восьми сильнейших в своей весовой категории на турнире в столице Казахстана.

Напомним, что ранее путевки в 1/8 финала завоевали Туран Байрамов (66 кг), Рашад Елкиев (66 кг) и Шафаг Гамидова (48 кг).

11:35

Азербайджанская дзюдоистка Шафаг Гамидова успешно стартовала на турнире Большого шлема в Астане и вышла в 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории до 48 кг, в 1/16 финала встретилась с представительницей Испании Айтаной Диас Эрнандес. Гамидову объявили победительницей после того, как соперница получила хансоку-маке.

Таким образом, уже три дзюдоиста сборной Азербайджана пробились в 1/8 финала турнира. Ранее этот этап достигли Туран Байрамов и Рашад Елкиев, которые выступают в весовой категории до 66 кг.

11:10

Азербайджанские дзюдоисты Туран Байрамов и Рашад Елкиев пробились в 1/8 финала турнира Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, Байрамов, выступающий в весовой категории до 66 кг, в 1/16 финала победил итальянца Маттео Пираса иппоном. В следующем раунде он встретится с бразильским дзюдоистом Виллианом Лимой.

В той же весовой категории Рашад Елкиев одолел корейца Хену Ана. Азербайджанский спортсмен выиграл схватку с преимуществом в три юко и также вышел в 1/8 финала, где его соперником станет представитель Узбекистана Абдурахим Нутфуллоев.

Лейла Алиева, выступавшая в весе до 52 кг, завершила борьбу на турнире. В 1/8 финала азербайджанская дзюдоистка уступила россиянке Лилии Нугаевой.

10:29

Азербайджанская дзюдоистка Лейла Алиева успешно начала выступление на турнире Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории до 52 кг, в 1/16 финала победила представительницу Индии Таништу Токас. Алиева завершила схватку иппоном и прошла в следующий раунд.

В 1/8 финала Лейла Алиева встретится с российской дзюдоисткой Лилией Нугаевой.

10:08

Сегодня шесть представителей сборной Азербайджана по дзюдо начнут выступление на турнире Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами выйдут Рашад Елкиев, Туран Байрамов, Шафаг Гамидова, Кенюль Алиева, Гюлтадж Мамедалиева и Лейла Алиева. Квалификационные схватки стартуют в 10:00, финальный блок - в 16:00.

Азербайджан представлен на турнире 11 дзюдоистами в семи весовых категориях - шестью мужчинами и пятью женщинами. В соревновании, входящем в Мировой тур дзюдо, участвуют 295 спортсменов из 36 стран.

Мужчины

66 кг, 1/16 финала
Рашад Елкиев - Хену Ан (Корея).
Туран Байрамов - Маттео Пирас (Италия).

Женщины

48 кг, 1/16 финала
Шафаг Гамидова - Айтана Диас Эрнандес (Испания).

48 кг, 1/8 финала
Кенюль Алиева - победительница пары Севинч Муродова (Узбекистан) / Кристина Дудина (Россия).

52 кг, 1/16 финала
Лейла Алиева - Таништа Токас (Индия).

52 кг, 1/8 финала
Гюлтадж Мамедалиева - Шраддха Кадубал Чопаде (Индия).

Отметим, что турнир Большого шлема в Астане завершится 10 мая.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов
7 Мая 21:54
Дзюдо

"Большой шлем": стали известны первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Сборная Азербайджана будет представлена 11 спортсменами
Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку"
7 Мая 13:59
Дзюдо

Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку" - ФОТО/ВИДЕО

Хидаят Гейдаров высказался о подготовке к домашнему чемпионату мира

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы
6 Мая 14:54
Дзюдо

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы

Сборные страны выступят на турнире в Гори

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане
6 Мая 10:30
Дзюдо

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане

В соревнованиях примут участие 11 азербайджанских дзюдоистов
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле
5 Мая 15:52
Дзюдо

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле

В международной подготовке участвуют 45 спортсменов

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию
5 Мая 11:28
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Программа первого уровня станет важным условием для подачи в Академию IJF

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака