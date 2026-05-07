Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку" - ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо сосредоточила всю подготовку на чемпионате мира, который пройдет в Баку.

Об этом İdman.Biz заявил олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории до 73 кг. По его словам, после чемпионата Европы в Тбилиси команда полностью переключилась на ближайший главный старт и рассчитывает достойно выступить перед своими болельщиками.

"Мы оставили позади чемпионат Европы в Тбилиси. Теперь вся подготовка направлена на чемпионат мира в Баку. Мы верим в наш состав и рассчитываем, что все представители Азербайджана достойно выступят на этом турнире", - сказал олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров.

Дзюдоист, выступающий в весовой категории до 73 кг, отметил, что сборная рассчитывает на сильное выступление перед своими болельщиками. Для Гейдарова домашний чемпионат мира станет одним из главных стартов сезона после европейского первенства в Грузии.

Спортсмен также объяснил, почему редко общается с прессой: "Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но я не очень люблю давать интервью. Поэтому я мало говорю".

Напомним, что в прошлом месяце Хидаят Гейдаров завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Тбилиси.