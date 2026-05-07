7 Мая 2026
RU

Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку" - ФОТО

Дзюдо
Новости
7 Мая 2026 13:59
10
Хидаят Гейдаров: "Вся наша подготовка направлена на чемпионат мира в Баку"

Сборная Азербайджана по дзюдо сосредоточила всю подготовку на чемпионате мира, который пройдет в Баку.

Об этом İdman.Biz заявил олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории до 73 кг. По его словам, после чемпионата Европы в Тбилиси команда полностью переключилась на ближайший главный старт и рассчитывает достойно выступить перед своими болельщиками.

"Мы оставили позади чемпионат Европы в Тбилиси. Теперь вся подготовка направлена на чемпионат мира в Баку. Мы верим в наш состав и рассчитываем, что все представители Азербайджана достойно выступят на этом турнире", - сказал олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров.

Дзюдоист, выступающий в весовой категории до 73 кг, отметил, что сборная рассчитывает на сильное выступление перед своими болельщиками. Для Гейдарова домашний чемпионат мира станет одним из главных стартов сезона после европейского первенства в Грузии.

Спортсмен также объяснил, почему редко общается с прессой: "Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но я не очень люблю давать интервью. Поэтому я мало говорю".

Напомним, что в прошлом месяце Хидаят Гейдаров завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Тбилиси.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы
6 Мая 14:54
Дзюдо

Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы

Сборные страны выступят на турнире в Гори

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане
6 Мая 10:30
Дзюдо

11 дзюдоистов Азербайджана выступят на турнире "Большого шлема" в Астане

В соревнованиях примут участие 11 азербайджанских дзюдоистов
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле
5 Мая 15:52
Дзюдо

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Стамбуле

В международной подготовке участвуют 45 спортсменов

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию
5 Мая 11:28
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана проведет курсы для поступления в международную академию

Программа первого уровня станет важным условием для подачи в Академию IJF

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо
5 Мая 02:10
Дзюдо

В Азербайджане прошел региональный чемпионат по дзюдо - ФОТО

Определены победители и призеры турнира
Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо
4 Мая 17:05
Дзюдо

Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо

Участие азербайджанских судей в подобных соревнованиях способствует расширению международного опыта

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
6 Мая 05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет