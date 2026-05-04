Арбитры Азербайджана приняли участие в юниорском турнире по дзюдо

Азербайджанские судьи по дзюдо представили страну на международном турнире в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, представители судейского корпуса приняли участие в Кубке Европы по дзюдо среди юниоров, который прошел в Стамбуле.

В число арбитров турнира вошли международный судья категории A Рашад Алиев, международный рефери категории B Ульви Алиев и судья республиканской категории Ислам Наджафгулиев.

Отметим, что участие азербайджанских судей в подобных соревнованиях способствует расширению международного опыта и представлению страны не только среди спортсменов, но и в судейском корпусе.