Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы в Стамбуле - ФОТО

В Стамбуле завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи. В заключительный день турнира сборная Азербайджана завоевала еще четыре медали.

Как сообщает İdman.Biz, Рамазан Ахмедов (+100 кг) взял "серебро", а Аслан Коцоев (90 кг), Айсун Мамедова (52 кг) и Хадиджа Гадашова (57 кг) стали бронзовыми призерами.

Напомним, что в первый день соревнований Нихад Мамишов (66 кг) выиграл золотую медаль, а Айхан Мирзазаде (60 кг) и Садиг Искендерли (66 кг) заняли третьи места.

Итоговый результат сборной Азербайджана — семь медалей (одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых). В общекомандном зачете среди 27 стран наша сборная заняла 5-е место, а в мужском зачете — 3-е.