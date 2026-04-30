30 Апреля 2026 17:29
Прилетит ли легендарный Тедди Ринер за новым мировым титулом в Баку? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировое дзюдо к началу мая выходит на пик активности. Это связано не только с рейтинговыми турнирами, но и планированием календаря. Уже завтра в Душанбе начинается турнир Большого шлема, а сегодня Международная федерация (IJF) объявила об еще одном статусном старте, который состоится в столице Таджикистана.

Как сообщает İdman.Biz, речь идет о Мировом Мастерсе - одним из самых престижных событий в международном календаре. В мировом туре дзюдо, наряду с чемпионатами мира, он собирает лучших спортсменов в эксклюзивном формате - только по приглашениям на основе рейтинга.

В Мастерсе участвуют 36 лучших спортсменов мирового рейтинга в каждой категории. Причем, без ограничений по количеству участников от одной страны. А ставки крайне высоки: победитель получает 1800 рейтинговых очков, серебряный призер — 1260, бронзовый — 900. Таким образом, Мастерс играет решающую роль в формировании мирового рейтинга и иерархии международного дзюдо. Турнир уже включен в олимпийскую квалификацию, а состоится 18-20 декабря. Таким образом, Душанбе закроет мировой календарь.

Значимость предстоящего мероприятия отметил президент IJF Мариус Визер. "Мастерс представляет высший уровень нашего спорта, где собираются только лучшие спортсмены мира. Мы уверены, что этот турнир не только продемонстрирует выдающиеся результаты, но и вдохновит новое поколение, а также укрепит ценности, объединяющие мировое сообщество дзюдо".

Тем временем, уже завтра в Душанбе начинается Большой шлем, на котором команда Азербайджана будет представлена пятью спортсменами. На татами выйдут Мурад Мурадлы (60 кг), Низами Имранов и Ислам Рагимов (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Ушанги Кокаури и Джамал Гамзатханов (оба +100 кг).

К слову, в текущем Мировом туре азербайджанские дзюдоисты идут на третьем месте. По совокупности турниров Большого шлема в Париже, Ташкенте и Тбилиси, а также Гран-При в Линце они завоевали шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград, уступая лишь Японии и Франции.

К слову, о французах. Легендарный Тедди Ринер, собирающийся на свою шестую Олимпиаду, назвал сроки своего возвращения на татами. Трехкратный олимпийский чемпион после триумфа на домашних Играх в Париже перенес операцию на правом локте, а на днях объявил о том, что примет участие на Большом шлеме в Лозанне в августе. "Возвращение к соревнованиям всегда является ярким событием. Лозанна - важный шаг, чтобы войти в ритм и восстановить связь со спортом", - заявил Ринер.

Вполне возможно, что Тедди выступит на октябрьском чемпионате мира в Баку. У нас в столице он бывал не только в качестве спортсмена, но и почетного гостя. На сегодняшний день у него 12 мировых титулов.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
