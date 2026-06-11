Орхан Сафаров: "Буду болеть за Португалию и Турцию" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

До начала чемпионата мира по футболу остались считанные часы. Нет недостатка в прогнозах, а ряд имен азербайджанского спорта ждут репортажи с особым нетерпением. Среди них чемпион Европы, двукратный медалист чемпионата мира, участник двух Олимпиад Орхан Сафаров, поделившийся с İdman.Biz своими предпочтениями.

Ветеран азербайджанского дзюдо признался, что все его основное внимание будет приковано к выступлению сборной Португалии. "По игре чувствуется, что они могут выиграть. Конечно же хочется, чтобы Криштиану Роналду поднял над головой Кубок мира. В команде собрались и другие футболисты, который мне действительно импонируют – Витинья, Невеш, Нуну Мендеш. К тому же, я давний болельщик "Милана" и в этом смысле интересно будет посмотреть на действия Леао", - признался О.Сафаров.

Он также рассказал и о том, что на полях США, Канады и Мексики у него будет еще один фаворит. "Буду болеть и за команду Турции, переживать за братский народ. Состав у турков подобрался интересный, они могут сказать свое слово на чемпионате мира", - добавил О.Сафаров.

Говоря о своей деятельности он отметил, что сейчас у него плотный график. "Я работаю тренером юношеской сборной. Обучам детей правильной технике, тактике, привываем навыки. Конечно же, продолжаю развивать свою академию. У меня сейчас два филиала и стараюсь успевать в оба. Также подключаюсь к сборам за рубежом в качестве тренера и эксперта. Сейчас нахожусь в Латвии на международном фестивале. Помимо этого, в департаменте образования проходит сертификация тренеров первого уровня, где я задействован в качестве инструктора. Так что все идет хорошо", - резюмировал О.Сафаров.