Рустам Оруджев: "Турнир European Judo Hopes организован на высоком уровне"

Спортивный комиссар Европейского союза дзюдо (EJU) Рустам Оруджев высоко оценил организацию турнира European Judo Hopes, проходящего в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, призер Олимпийских игр заявил об этом журналистам.

"Как вы знаете, мы участвуем здесь в качестве представителей Европейского союза дзюдо. Видим, что турнир организован на высоком уровне. Я принимал участие во многих соревнованиях, однако такая организация встречается далеко не везде.

Проведение этого турнира направлено на то, чтобы молодые спортсмены получили опыт и лучше подготовились к будущим соревнованиям. Как азербайджанец, я ожидаю от наших дзюдоистов "золота", - сказал Оруджев.

Турнир проходит в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации EJU и Федерации дзюдо Азербайджана.

В соревнованиях участвуют 289 юных дзюдоистов из 81 клуба, представляющих 10 стран.

European Judo Hopes считается одним из ключевых проектов EJU, направленных на развитие молодых спортсменов. Турнир способствует получению международного опыта, укреплению сотрудничества между различными школами дзюдо и подготовке перспективных атлетов.