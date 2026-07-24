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Боевая заявка Нидерландов на бакинский ЧМ - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Дзюдо
Обзор
24 Июля 2026 16:27
24
Боевая заявка Нидерландов на бакинский ЧМ - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Ряд ведущих держав в дзюдо уже назвали составы на чемпионат мира, который пройдет 4-11 октября в Баку. Вслед за Францией и Японией, заявку на главный старт года обнародовала и сборная Нидерландов.

Как сообщает İdman.Biz, в Баку выступят 14 нидерландских спортсменов. В мужском зачете поборются Торнике Цакадоа (60 кг), Эмиль Янсен (66 кг), Йорре Верстратен (73 кг), Франк де Вит (81 кг), Ноэль ван’т Энд (90 кг), Михаэль Коррел (100 кг) и Юр Спейкерс (+100 кг). А в женскую команду вошли до Амбер Герсьес (48 кг), Наоми ван Кревел (52 кг), Санне ван Дайк (57 кг), Плеунис Букема (63 кг), Хильде Йагер (70 кг), Гуусье Стенхёйс (78 кг) и Марит Кампс (+78 кг).

Главный тренер сборной Марк ван дер Хам отметил, что спортсмены хорошо проявили себя на турнирах Мирового тура, что добавляет уверенности перед поездкой в Баку. "Мы полностью перестроили систему подготовки и постарались привнести новую атмосферу и новую энергию. Успехи на этапах Мирового тура стали следствием более комфортной тренировочной среды и совместной работы. Команда продолжает развиваться, а результаты являются отражением коллективного процесса", - подчеркнул ван дер Хам.

В нынешнем составе достаточно опытнейших дзюдоистов. Среди них чемпион мира 2019 года Ноэль ван’т Энд (90 кг), многократный призер чемпионатов мира и Европы Майкл Коррел (100 кг), а также бронзовый призер Олимпиады в Токио Санне Ван Дайк (57 кг).

Безусловно, Нидерландам сложно будет бороться на высокие места в общем зачете, но свой медальный план им вполне по силам выполнить. Плюс замахнуться на награды ЧМ среди смешанных команд.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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