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В Азербайджане завершились соревнования мужской Лиги по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
17 Июля 2026 19:49
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В Азербайджане завершились соревнования мужской Лиги по дзюдо

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоялся III, заключительный тур Лиги по дзюдо среди мужчин.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие 188 спортсменов, представлявших 42 клуба и спортивных общества. Медали были разыграны в семи весовых категориях.

По итогам заключительного этапа был сформирован итоговый рейтинговый список спортсменов.

Победителями в своих весовых категориях стали Мурад Мурадлы (до 60 кг), Гусейн Аллахъяров (до 66 кг), Мехти Джафаров (до 73 кг), Сулейман Алиев (до 81 кг), Хайям Алиев (до 90 кг), Гусейн Эйвазлы (до 100 кг) и Эльдар Алиев (свыше 100 кг).

İdman.Biz
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