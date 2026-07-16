Рашад Расуллу: "Армения не обращалась по вопросу участия своих дзюдоистов"

Федерация дзюдо Армении пока не подавала заявку на участие своих спортсменов в чемпионате мира в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, об этом исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к турниру.

"Армения не обращалась по вопросу участия своих дзюдоистов. Если заявка поступит, им будут созданы необходимые условия для участия", - сказал Расуллу.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене в Баку.