Рашад Расуллу: "80 процентов билетов на ЧМ куплены за рубежом"

Большинство проданных билетов на чемпионат мира по дзюдо в Баку приобрели иностранные болельщики.

Как сообщает İdman.Biz, об этом исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к турниру.

"Уже приобретено 670 билетов. Около 80 процентов из них куплены за пределами Азербайджана. Речь идет о представителях почти 20 стран. Интерес к турниру очень большой", - сказал Расуллу.

Он также рассказал о подготовке к проведению чемпионата мира.

"Проведение чемпионата мира в Баку является знаменательным событием. Для нас это очень важное соревнование. Мы тесно сотрудничаем с Министерством молодежи и спорта и Национальным олимпийским комитетом. Они оказывают необходимую поддержку в организации турнира на высоком уровне. Наша цель - провести один из лучших чемпионатов мира", - отметил исполнительный вице-президент федерации.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене. Индивидуальные соревнования состоятся 4-10 октября, а 11 октября пройдет смешанный командный турнир.