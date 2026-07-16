Рашад Расуллу: "Домашний чемпионат мира повышает нашу ответственность"

Проведение чемпионата мира по дзюдо в Баку повышает ответственность сборной Азербайджана перед домашним турниром.

Как сообщает İdman.Biz, об этом исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к соревнованиям.

"Главная цель нашей команды - добиться высокого результата на Олимпийских играх. Чемпионат мира в Баку приходится на середину олимпийского цикла. Проведение турнира в Азербайджане повышает нашу ответственность. Тренеры и спортсмены это понимают", - сказал Расуллу.

По его словам, подготовка национальной команды продолжается в соответствии с утвержденным планом.

"Мы ведем системную подготовку. Чемпионат мира - соревнование другого уровня. Здесь даже самый слабый участник постарается показать максимум своих возможностей", - добавил представитель федерации.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене.