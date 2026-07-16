Хидаят Гейдаров вернется в вес до 73 кг на домашнем чемпионате мира

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров выступит в весовой категории до 73 кг на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, об этом вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к турниру.

"Хидаят Гейдаров будет бороться на чемпионате мира в Баку в весовой категории до 73 кг. Участие Эльджана Гаджиева пока остается под вопросом. После операции он находится на учебно-тренировочных сборах в Японии. Окончательный состав команды будет определен позднее", - сказал Мамедли.

Исполнительный вице-президент федерации Рашад Расуллу подчеркнул, что всем спортсменам предстоит бороться за место в составе национальной команды.

Ранее Гейдаров проверил себя в новой весовой категории до 81 кг на Гран-при в Циндао. Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль, победив Егора Сухопарова в поединке за третье место.

Гейдаров является олимпийским чемпионом Парижа-2024 в категории до 73 кг. Эльнур Мамедли также является олимпийским чемпионом 2008 года.

Чемпионат мира пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене. Индивидуальные соревнования состоятся 4-10 октября, а командный турнир - 11 октября.