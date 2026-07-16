16 Июля 2026
RU

Хидаят Гейдаров вернется в вес до 73 кг на домашнем чемпионате мира

Дзюдо
Новости
16 Июля 2026 13:02
25
Хидаят Гейдаров вернется в вес до 73 кг на домашнем чемпионате мира

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров выступит в весовой категории до 73 кг на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, об этом вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к турниру.

"Хидаят Гейдаров будет бороться на чемпионате мира в Баку в весовой категории до 73 кг. Участие Эльджана Гаджиева пока остается под вопросом. После операции он находится на учебно-тренировочных сборах в Японии. Окончательный состав команды будет определен позднее", - сказал Мамедли.

Исполнительный вице-президент федерации Рашад Расуллу подчеркнул, что всем спортсменам предстоит бороться за место в составе национальной команды.

Ранее Гейдаров проверил себя в новой весовой категории до 81 кг на Гран-при в Циндао. Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль, победив Егора Сухопарова в поединке за третье место.

Гейдаров является олимпийским чемпионом Парижа-2024 в категории до 73 кг. Эльнур Мамедли также является олимпийским чемпионом 2008 года.

Чемпионат мира пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене. Индивидуальные соревнования состоятся 4-10 октября, а командный турнир - 11 октября.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хидаят Гейдаров был наказан за проблемы со сгонкой веса
13:37
Дзюдо

Хидаят Гейдаров был наказан за проблемы со сгонкой веса

В федерации не раскрыли санкции за проблемы олимпийского чемпиона

Рашад Расуллу: "Армения не обращалась по вопросу участия своих дзюдоистов"
13:26
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Армения не обращалась по вопросу участия своих дзюдоистов"

Армянские дзюдоисты пока не подали заявку на чемпионат мира в Баку

Представлены логотип и проморолик чемпионата мира по дзюдо в Баку - ВИДЕО
13:14
Дзюдо

Представлены логотип и проморолик чемпионата мира по дзюдо в Баку - ВИДЕО

В съемках приняли участие ведущие азербайджанские дзюдоисты

Рашад Расуллу: "Домашний чемпионат мира повышает нашу ответственность"
13:06
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Домашний чемпионат мира повышает нашу ответственность"

Исполнительный вице-президент федерации рассказал о подготовке сборной Азербайджана

Рашад Расуллу: "80 процентов билетов на ЧМ куплены за рубежом"
12:52
Дзюдо

Рашад Расуллу: "80 процентов билетов на ЧМ куплены за рубежом"

Представители почти 20 стран уже приобрели билеты на турнир по дзюдо в Баку

Юные дзюдоисты поборолись за путевки на чемпионат Азербайджана
15 Июля 20:35
Дзюдо

Юные дзюдоисты поборолись за путевки на чемпионат Азербайджана - ФОТО

В Мингячевире прошел отборочный турнир к чемпионату Азербайджана среди спортсменов U-14

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026
01:04
ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Лионеля Месси забила дважды в концовке и сохранила шансы защитить чемпионский титул

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию