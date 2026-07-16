Хидаят Гейдаров был наказан за проблемы со сгонкой веса

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров был наказан после того, как не сумел уложиться в лимит весовой категории.

Как сообщает İdman.Biz, об этом исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату мира в Баку.

"Наши правила одинаковы для всех. За каждое нарушение предусмотрено отдельное наказание. Это может быть денежный штраф, отстранение от учебно-тренировочных сборов или процесса подготовки. При этом мы учитываем и смягчающие обстоятельства. Для нас важно, понимает ли спортсмен свою ошибку. Дисциплина имеет большое значение", - сказал Расуллу.

Представитель федерации отметил, что причины проблем Гейдарова со сгонкой веса уже установлены.

"Мы определили, почему Хидаят не смог согнать вес, и работаем над этим вместе с ним. Он в любом случае получил наказание, однако мы не хотим раскрывать его подробности. Но самое суровое наказание Хидаят Гейдаров вынес себе сам. Мы не сомневаемся, что он станет двукратным олимпийским чемпионом", - добавил Расуллу.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене.