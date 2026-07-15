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Юные дзюдоисты поборолись за путевки на чемпионат Азербайджана - ФОТО

Дзюдо
Новости
15 Июля 2026 20:35
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Юные дзюдоисты поборолись за путевки на чемпионат Азербайджана

Состоялось региональное первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет, представляющих регион Аран-Миль-Муган.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие 81 дзюдоист из девяти клубов и спортивных обществ.

Главной целью турнира стало формирование резерва юных дзюдоистов, а также определение обладателей квот на чемпионат Азербайджана среди спортсменов возрастной категории U-14.

По итогам соревнований победители и призеры были определены в различных весовых категориях среди юношей и девушек. Наибольшее количество золотых медалей завоевали представители Мингячевира. Успешно выступили также дзюдоисты из Евлаха, Имишли, Кюрдамира, Сабирабада и других городов и районов страны.

İdman.Biz
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