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Азербайджанские дзюдоисты проходят сборы в Грузии

Дзюдо
Новости
10 Июля 2026 16:09
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Азербайджанские дзюдоисты проходят сборы в Грузии

В грузинском городе Гори стартовали международные учебно-тренировочные сборы с участием дзюдоистов из разных регионов Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в подготовке принимают участие 40 спортсменов.

Сборы проходят с 7 по 13 июля.

Главная цель подготовки - совершенствование технических и тактических навыков региональных спортсменов, а также повышение уровня их физической готовности.

Тренировки проходят в международной среде, что дает участникам возможность обменяться опытом с представителями других стран.

Помимо Азербайджана, в сборах участвуют дзюдоисты из Грузии, Казахстана, Узбекистана, Бельгии и Хорватии.

İdman.Biz
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