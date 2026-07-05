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Кубок Европы по дзюдо: азербайджанские спортсмены завоевали девять медалей - ФОТО

Дзюдо
Новости
5 Июля 2026 22:50
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Кубок Европы по дзюдо: азербайджанские спортсмены завоевали девять медалей - ФОТО

Кубок Европы по дзюдо среди юниоров, проходивший в столице Чехии Праге, успешно завершился для сборной Азербайджана.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации дзюдо Азербайджана, во второй день соревнований национальная команда завоевала восемь медалей.

Обладателями "золота" стали Мехди Аббасов (до 81 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 100 кг). Серебряные медали завоевали Джасур Ибадлы (до 81 кг), Джанполад Алиев (до 100 кг) и Наргиз Ахмедова (до 48 кг). Бронзовыми призерами стали Сулейман Шукюров (до 90 кг), Давуд Намазлы (до 100 кг) и Хадиджа Гадашова (до 57 кг).

В первый день соревнований серебряную медаль завоевал Абиль Юсубов (до 73 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила Кубок Европы в Праге с девятью медалями — двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми.

По итогам турнира национальная команда заняла третье место в общекомандном зачете среди 33 стран, а в зачете среди юниоров стала первой.

İdman.Biz
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