Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы в Праге - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Абиль Юсубов успешно выступил на молодежном Кубке Европы, который проходит в столице Чехии Праге.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, в первый соревновательный день стал серебряным призером турнира.

На пути к финалу Юсубов одержал пять побед подряд, уверенно преодолев все стадии соревнований. Лишь в решающей схватке азербайджанский дзюдоист уступил представителю Италии Лучо Таволетте и завершил турнир с серебряной медалью.

Выступление сборной Азербайджана на Кубке Европы продолжится в заключительный день соревнований. На татами выйдут еще 15 представителей национальной команды, которые поборются за медали в своих весовых категориях.