Представлен официальный логотип чемпионата мира по дзюдо в Баку

Официальный логотип чемпионата мира по дзюдо среди взрослых, который пройдет 4-11 октября в Баку, представлен общественности.

Как сообщает İdman.Biz, основная идея логотипа вдохновлена образом Азербайджана как Страны огней.

Использованный в дизайне элемент пламени отражает один из символов страны. При этом он также визуально передает динамику, решимость и стремление к победе дзюдоистов, которые будут бороться на татами. Цветовое решение логотипа придает дизайну современность, динамику и визуальную глубину. Общий визуальный язык подчеркивает международный масштаб чемпионата мира, его статус и энергию дзюдо.

Официальный логотип станет одним из ключевых элементов визуальной айдентики чемпионата мира по дзюдо Баку-2026. В дальнейшем он будет использоваться во всех коммуникационных материалах турнира и в рамках промокампании соревнования.

Напомним, билеты на чемпионат мира уже поступили в продажу. Болельщики смогут вживую увидеть в Баку одно из главных соревнований мирового дзюдо.