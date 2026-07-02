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Стартовала продажа билетов на чемпионат мира по дзюдо в Баку

Дзюдо
Новости
2 Июля 2026 15:57
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Стартовала продажа билетов на чемпионат мира по дзюдо в Баку

В Баку стартовала официальная коммуникационная кампания чемпионата мира по дзюдо среди взрослых, а билеты на турнир поступили в продажу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнование пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене.

Чемпионат мира считается одним из самых престижных турниров в мировом дзюдо. Ожидается, что в Баку выступят сильнейшие дзюдоисты из разных стран.

В рамках официальной коммуникационной кампании общественности также представлена основная визуальная линия турнира. Новый визуальный подход отражает дух чемпионата мира по дзюдо Баку-2026, спортивную энергию соревнования и роль Азербайджана как страны-хозяйки.

Во время турнира болельщики смогут вживую увидеть поединки мирового уровня как в индивидуальных, так и в смешанных командных соревнованиях. Азербайджанские зрители также получат возможность поддержать национальную команду на домашней арене.

Проведение чемпионата мира в Баку еще раз подчеркивает авторитет Азербайджана в мировой семье дзюдо и внимание, уделяемое развитию этого вида спорта в стране.

В ближайшие месяцы информация о программе соревнований, участниках, фан-зонах, специальных проектах и других нововведениях будет поэтапно представляться общественности.

Билеты на чемпионат можно приобрести онлайн через iTicket.az, а также в различных городских кассах.

Дополнительная информация о турнире будет публиковаться на официальном сайте и страницах Федерации дзюдо Азербайджана в социальных сетях.

İdman.Biz
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