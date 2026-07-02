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Юношеский чемпионат Европы по дзюдо завершится сегодня

Дзюдо
Новости
2 Июля 2026 09:59
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Юношеский чемпионат Европы по дзюдо завершится сегодня

Сегодня в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария завершится юношеский чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в последний день турнира будут определены победители смешанных командных соревнований.

Сборная Азербайджана начнет борьбу с 1/8 финала. Первым соперником нашей команды станет сборная Чехии.

В смешанном командном турнире схватки у юношей пройдут в весовых категориях до 60 кг, до 81 кг и свыше 81 кг. У девушек поединки состоятся в весах до 48 кг, до 63 кг и свыше 63 кг.

Всего в турнире примут участие 13 национальных команд и 137 дзюдоистов.

В состав сборной Азербайджана у девушек вошли Кенуль Эйвазлы (48 кг), Парвин Шейханлы (48 кг), Самая Юсифли (63 кг), Масума Мамедли (+63 кг) и Земфира Алиева (+63 кг).

У юношей в составе команды заявлены Рза Халилли (60 кг), Ибрагим Талыбов (60 кг), Ягуб Мамедов (81 кг), Айхан Гасанлы (81 кг), Омар Ахундов (+81 кг) и Тамерлан Алиев (+81 кг).

İdman.Biz
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