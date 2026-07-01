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Азербайджан выиграл мужской зачет Евро по дзюдо в Испании

Дзюдо
Новости
1 Июля 2026 23:49
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Азербайджан выиграл мужской зачет Евро по дзюдо в Испании

Сборная Азербайджана успешно завершила выступление на чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров, заняв второе место в общекомандном медальном зачете.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей - две золотые, три серебряные и пять бронзовых.

По итогам турнира сборная Азербайджана уступила в общекомандном зачете только команде Словении, в активе которой три золотые и одна серебряная награды.

В мужском зачете азербайджанская команда заняла первое место, завоевав одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали. Второй стала сборная Франции с одной золотой и двумя бронзовыми наградами.

İdman.Biz
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