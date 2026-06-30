30 Июня 2026
RU

Чемпион Европы Нихад Агаев: "Я давно ждал этого момента"

Дзюдо
Новости
30 Июня 2026 14:46
25
Чемпион Европы Нихад Агаев: "Я давно ждал этого момента"

Азербайджанский дзюдоист Нихад Агаев, ставший чемпионом Европы среди кадетов в испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, поделился эмоциями после завоевания золотой медали.

Как сообщает İdman.Biz, победитель соревнований в весовой категории до 50 кг признался, что долго шел к этому успеху.

"Я давно ждал этого момента. Мечтал завоевать золотую медаль, и мне это удалось. Я хорошо подготовился к соревнованиям. Еще до отъезда на турнир поставил перед собой цель стать чемпионом", - сказал Агаев в беседе Report.

Юный спортсмен также рассказал о своих ближайших целях.

"В августе состоится чемпионат мира. Хочу и там сохранить за собой золотую медаль", - отметил дзюдоист.

Напомним, в первый день чемпионата Европы среди кадетов сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Два азербайджанских дзюдоиста выступят на чемпионате Европы
09:47
Дзюдо

Два азербайджанских дзюдоиста выступят на чемпионате Европы

Илькин Гараев и Садиг Мамедов выйдут на татами в Испании
Азербайджан завоевал пять медалей в первый день чемпионата Европы по дзюдо
29 Июня 21:36
Дзюдо

Азербайджан завоевал пять медалей в первый день чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ФОТО

Агаев и Гулиева стали чемпионами континента

Эльхан Мамедов: "Второе место на European Open - очередной успех азербайджанского дзюдо"
29 Июня 17:03
Дзюдо

Эльхан Мамедов: "Второе место на European Open - очередной успех азербайджанского дзюдо"

Старший тренер мужской сборной оценил выступление команды в Праге

В Баку пройдет экзамен на поясные степени по дзюдо
29 Июня 16:43
Дзюдо

В Баку пройдет экзамен на поясные степени по дзюдо

К участию допускаются все занимающиеся дзюдо старше семи лет

Зелим Цкаев: "Сделаю все, чтобы выиграть "золото" на чемпионате мира в Баку"
29 Июня 16:27
Дзюдо

Зелим Цкаев: "Сделаю все, чтобы выиграть "золото" на чемпионате мира в Баку"

Азербайджанский дзюдоист рассказал о победе на Гран-при Циндао

Дети с аутизмом посетили тренировку сборной Азербайджана по дзюдо - ФОТО
29 Июня 13:34
Дзюдо

Дети с аутизмом посетили тренировку сборной Азербайджана по дзюдо - ФОТО

Юные гости пообщались с дзюдоистами и вышли на татами

Самое читаемое

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы