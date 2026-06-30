Чемпион Европы Нихад Агаев: "Я давно ждал этого момента"

Азербайджанский дзюдоист Нихад Агаев, ставший чемпионом Европы среди кадетов в испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, поделился эмоциями после завоевания золотой медали.

Как сообщает İdman.Biz, победитель соревнований в весовой категории до 50 кг признался, что долго шел к этому успеху.

"Я давно ждал этого момента. Мечтал завоевать золотую медаль, и мне это удалось. Я хорошо подготовился к соревнованиям. Еще до отъезда на турнир поставил перед собой цель стать чемпионом", - сказал Агаев в беседе Report.

Юный спортсмен также рассказал о своих ближайших целях.

"В августе состоится чемпионат мира. Хочу и там сохранить за собой золотую медаль", - отметил дзюдоист.

Напомним, в первый день чемпионата Европы среди кадетов сборная Азербайджана завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.