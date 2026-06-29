Эльхан Мамедов: "Второе место на European Open - очередной успех азербайджанского дзюдо"

Старший тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов оценил выступление команды на турнире European Open в Праге.

"Этот турнир получился успешным для нашей команды. Сборная Азербайджана в Праге была представлена только мужчинами. С одним "золотом", двумя "серебряными" и одной "бронзовой" медалью мы завершили соревнования среди мужчин на второй позиции. Это очередной успех азербайджанского дзюдо", — цитирует Мамедова report.az.

44-летний специалист напомнил, что азербайджанские дзюдоисты выступали в пяти весовых категориях.

"Поздравляю наших спортсменов, завоевавших медали. В турнире участвовали более 400 дзюдоистов из 38 стран. Среди них были и сильные спортсмены. Наша сборная действительно показала очень хороший результат на этих соревнованиях. Верю, что на предстоящих турнирах мы добьемся еще более высоких достижений", — отметил он.

Напомним, сборная Азербайджана завершила European Open с четырьмя медалями: одним "золотом", двумя "серебряными" и одной "бронзовой".

Эльшан Асадов (66 кг) завоевал "золото", Рашад Елкиев (66 кг) и Аждар Багиров (100 кг) стали обладателями "серебра", а Камран Сулейманов (73 кг) выиграл "бронзу".

В общем командном зачете сборная Азербайджана заняла шестое место, а среди мужских команд разделила вторую-третью позиции с Францией.