Дзюдоисты Азербайджана стартуют на юношеском Евро

Сегодня в испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канария стартует чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день сборная Азербайджана будет представлена 10 дзюдоистами в шести весовых категориях.

В соревнованиях среди юношей в весе до 50 кг Нихад Агаев начнет борьбу с 1/8 финала. Его первым соперником станет представитель Венгрии Левенте Надь.

В этой же весовой категории Фарид Рзазаде встретится с представителем Армении Арменом Матевосяном.

В весе до 55 кг Рза Халилли стартует с 1/16 финала поединком против румынского дзюдоиста Никиты Гуту. Ибрагим Талыбов, выступающий в этой же категории, начнет борьбу с 1/8 финала и встретится с победителем пары Нохам Бенкруидем (Франция) - Александър Вушев (Болгария).

В весе до 60 кг Мехман Аскеров в первом поединке встретится с победителем схватки Нарек Наапетян (Армения) - Адам Костоев (Швеция).

В соревнованиях среди девушек в весовой категории до 40 кг Захра Гулиева в 1/8 финала встретится с представительницей Израиля Авигайил Гат Муалем. Сунай Саламова на этой же стадии поборется с испанкой Канделой Коста Кабана.

В весе до 44 кг Парвин Севханлы начнет выступление с 1/16 финала против представительницы Сербии Елены Таначков. Фатима Абдуллаева встретится со словачкой Сильвией Килачковой.

В категории до 48 кг Кенуль Эйвазлы стартует с 1/8 финала. Ее соперницей станет победительница пары Жасмина Мантаева (Австрия) - Миа Мари Беерманн (Германия).