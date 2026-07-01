Пять азербайджанских дзюдоистов выступят на чемпионате Европы

Сегодня в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария завершатся индивидуальные соревнования юношеского чемпионата Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день на татами выйдут пять представителей сборной Азербайджана.

В весовой категории до 81 кг Ягуб Мамедов начнет борьбу с 1/16 финала. Его соперником будет представитель Боснии и Герцеговины Ян Маркович.

В этом же весе Айхан Гасанлы встретится с румынским дзюдоистом Акосом Надем.

В категории до 90 кг Омар Ахундов стартует с 1/8 финала. На этой стадии он встретится с победителем схватки между представителем Кипра Григориосом Миразанашвили и эстонцем Кауром Леетсаром.

У девушек в весе до 70 кг Масума Мамедли в 1/16 финала проведет схватку с француженкой Норой Госсе.

В категории свыше 70 кг Земфира Алиева начнет выступление с 1/8 финала. Ее первой соперницей будет представительница Испании Баллало Кулибали Туре.