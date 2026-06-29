Зелим Цкаев: "Сделаю все, чтобы выиграть "золото" на чемпионате мира в Баку"

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев назвал следующую цель после победы на Гран-при Циндао.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, заявил, что хочет выиграть "золото" на чемпионате мира в Баку.

"На этом турнире все было отлично. Для меня это был очень хороший день. Я хорошо подготовился к соревнованиям. Следующая цель — выиграть золотую медаль на чемпионате мира в Баку. Для этого сделаю все возможное", — сказал 27-летний дзюдоист в интервью report.az.

Цкаев также отметил, что сейчас находится на учебно-тренировочных сборах в Японии и готовится к следующим турнирам.

Напомним, сборная Азербайджана завершила Гран-при Циндао с одной золотой и тремя бронзовыми медалями. Зелим Цкаев завоевал "золото" в весе до 81 кг, а Ахмед Юсифов (60 кг), Хидаят Гейдаров (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) стали обладателями "бронзы".