В Гусаре определились победители первенства по дзюдо среди подростков до 17 лет - ФОТО

В Гусарском олимпийском спортивном комплексе прошло первенство Северного региона по дзюдо среди подростков в возрастной категории U-17. В соревнованиях приняли участие 73 дзюдоиста, представлявшие семь клубов и спортивных обществ, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана.

Главной целью турнира стало формирование кадровой базы молодых дзюдоистов и определение спортсменов, которые по завоеванным квотам выступят на первенстве страны. Кроме того, региональное первенство U-17 позволило участникам набрать важные рейтинговые очки для последующего отбора в состав национальной сборной.

Список победителей и призёров соревнований:

Девочки

44 кг

1. Зульфиджат Балакишиева

57 кг

1. Лейла Ярахмедова

Мальчики

50 кг

1. Бабек Ильясов

2. Юсиф Гасанов

3. Бахруз Паналиев

3. Джафар Гамзаев

55 кг

1. Мирмехди Исмаилов

2. Угур Шахбазов

3. Мирзага Гаджиагаев

3. Ибрагим Мурадов

60 кг

1. Туран Зейналлы

2. Рауль Мадатов

3. Раджаб Агаев

3. Эмин Велиев

66 кг

1. Шахин Агамалиев

2. Панах Мамедов

3. Эмин Рахимов

3. Саид Хафизов

73 кг

1. Али Алиев

2. Нихат Нифтинов

3. Туран Агамогланов

3. Искендер Омерли

81 кг

1. Эльджан Бабаев

2. Микаил Нуралиев

3. Амир Мехдиев

90 кг

1. Шюкран Вахабов

2. Айхан Азизов