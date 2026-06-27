Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали в первый день Открытого турнира Европы в Праге

В первый соревновательный день Открытого европейского турнира по дзюдо, проходящего в столице Чехии, Праге, сборная Азербайджана отметилась тремя наградами.

Как сообщает İdman.Biz, наши спортсмены завоевали полный комплект медалей — "золото", "серебро" и "бронзу".

Призеры первого дня:

Эльшан Асадов (-66 кг) уверенно одолел всех своих соперников на татами и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Рашад Елкиев (-66 кг) уступил лишь в финале, обеспечив Азербайджану двойной подиум в этой весовой категории.

Кямран Сулейманов (-73 кг) успешно завершил турнир, завоевав бронзовую медаль в утешительных поединках.

По итогам первого дня соревнований сборная Азербайджана с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями заняла второе место в общекомандном зачете среди 38 стран-участниц.