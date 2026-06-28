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Определились соперники сборной Азербайджана чемпионате Европы по дзюдо U-17

Дзюдо
Новости
28 Июня 2026 23:40
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Определились соперники сборной Азербайджана чемпионате Европы по дзюдо U-17

В испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария состоялась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди юношей и девушек.

По итогам жеребьевки определились первые соперники представителей сборной Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

На континентальном первенстве в индивидуальных соревнованиях Азербайджан представят 17 спортсменов — 10 юношей и 7 девушек, которые выступят в 12 весовых категориях. В заключительный день турнира национальная команда также примет участие в смешанных командных соревнованиях.

Чемпионат Европы пройдет с 29 июня по 2 июля. В первый соревновательный день квалификационные поединки начнутся в 12:30, а финальный блок — в 19:30. Прямые трансляции будут доступны на платформе Judo TV.

Первые соперники азербайджанских дзюдоистов:

Юноши

50 кг (1/8 финала)

Нихат Агаев — победитель пары Левенте Наги (Венгрия) / Аарон Джошуа Келлер (Германия)
Фарид Рзазаде — победитель пары Армен Матевосян (Армения) / Димитриос Гулос (Греция)

55 кг

1/16 финала: Рза Халилли — Никита Гуту (Румыния)
1/8 финала: Ибрагим Талыбов — победитель пары Ноам Бенкруидем (Франция) / Александар Вушев (Болгария)

60 кг (1/16 финала)

Мехман Аскеров — победитель пары Нарек Наапетян (Армения) / Адам Костоев (Швеция)

66 кг (1/16 финала)

Илькин Гараев — Самуил Димитров (Болгария)

73 кг (1/8 финала)

Садыг Мамедов — победитель пары Матас Марксайтис (Литва) / Ноам Стинер (Израиль)

81 кг (1/16 финала)

Ягуб Мамедов — Ян Маркович (Босния и Герцеговина)
Айхан Гасанли — Акос Наги (Румыния)

90 кг (1/8 финала)

Омар Ахундов — победитель пары Григориос Миразанашвили (Кипр) / Каур Леетсар (Эстония)

Девушки

40 кг (1/8 финала)

Захра Гулиева — Авигайль Гат Муалем (Израиль)
Сунай Саламова — Кандела Коста Кабана (Испания)

44 кг (1/16 финала)

Пярвин Севханлы — Елена Таначков (Сербия)
Фатима Абдуллаева — Сильвия Килачкова (Словакия)

48 кг (1/8 финала)

Кенуль Эйвазлы — победительница пары Жасмина Мантаева (Австрия) / Миа Мари Беерманн (Германия)

70 кг (1/16 финала)

Масума Мамедли — Нора Госсет (Франция)

+70 кг (1/8 финала)

Земфира Алиева — Баллало Кулибали Туре (Испания)

Смешанный командный турнир

В 1/8 финала сборная Азербайджана встретится с командой Чехии.

İdman.Biz
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