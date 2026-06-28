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Зелим Цкаев: "Конкуренция с Хидаятом Гейдаровым делает меня сильнее"

Дзюдо
Новости
28 Июня 2026 12:47
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Зелим Цкаев: "Конкуренция с Хидаятом Гейдаровым делает меня сильнее"

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев, завоевавший золотую медаль на Гран-при в китайском Циндао, поделился эмоциями после победы и рассказал о своих дальнейших целях.

Как сообщает İdman.Biz, чемпион турнира отметил, что ключевую роль в успехе сыграла тщательная подготовка вместе с тренерским штабом.

"Вместе с тренерами мы разработали четкий план, который помог мне подойти к финалу в отличной психологической и физической форме. Очень мотивирует и то, что в моей весовой категории выступает такой сильный партнер по команде, как Хидаят Гейдаров. Конкуренция с ним делает меня только сильнее", - заявил Цкаев в комментарии пресс-службе Международной федерации дзюдо (IJF)

По словам спортсмена, несмотря на то, что впереди Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, сейчас все его мысли связаны с чемпионатом мира, который пройдет в Баку.

"До Олимпиады еще далеко, поэтому сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира в Баку. Для меня большая честь выступить дома. Благодарен федерации за организацию турнира. Я уже трижды выигрывал бакинский "Большой шлем", а теперь хочу завоевать золотую медаль чемпионата мира на глазах у своей семьи, друзей и наших болельщиков", - подчеркнул дзюдоист.

Цкаев также сообщил, что следующим этапом подготовки станут учебно-тренировочные сборы, включая сбор в Японии.

İdman.Biz
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