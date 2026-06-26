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В Гусаре прошел официальный экзамен на пояса по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
26 Июня 2026 16:33
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В Гусаре прошел официальный экзамен на пояса по дзюдо

В Гусарском олимпийском спортивном комплексе прошел официальный экзамен на поясные степени по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано Федерацией дзюдо Азербайджана.

В экзамене приняли участие 297 дзюдоистов из Северного региона.

Спортсмены в соответствии с возрастными категориями продемонстрировали навыки по бело-желтому, желтому, оранжевому, зеленому, синему и коричневому поясам.

Участникам, успешно сдавшим экзамен, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

Поясные экзамены направлены на то, чтобы дзюдоисты более системно и всесторонне осваивали технику, а также повышали свою мотивацию. Этот этап также считается одним из важных условий для участия в престижных внутренних соревнованиях в будущем.

İdman.Biz
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