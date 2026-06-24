Гусар примет региональные соревнования юных дзюдоистов

27-28 июня в Гусаре пройдут региональные соревнования Северной зоны среди дзюдоистов до 14 и до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования состоятся в Гусарском олимпийском спортивном комплексе.

В турнирах примут участие в общей сложности 172 дзюдоиста.

Главная цель соревнований - формирование базы юных дзюдоистов и определение спортсменов, которые по квоте получат право выступить на первенстве страны.

Отметим, что результаты в категории U17 также принесут важные рейтинговые очки для отбора в состав национальной команды.