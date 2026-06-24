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В Гусаре пройдет официальный экзамен по поясным степеням в дзюдо

Дзюдо
Новости
24 Июня 2026 12:14
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В Гусаре пройдет официальный экзамен по поясным степеням в дзюдо

26 июня в Гусаре пройдет официальный экзамен по поясным степеням по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, экзамен организует сама федерация.

Отмечается, что экзамен открыт для всех, кто занимается дзюдо и достиг семилетнего возраста. Выбор пояса будет осуществляться в соответствии с возрастной категорией. Участникам, успешно прошедшим испытание, Федерация дзюдо Азербайджана вручит соответствующий пояс и сертификат.

Отметим, что с этого года спортсмены без поясной степени не будут допускаться к участию в соревнованиях.

Экзамен состоится в Гусарском олимпийском спортивном комплексе.

İdman.Biz
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