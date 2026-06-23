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Руководство Федерации дзюдо встретилось с юношеской сборной Азербайджана

Дзюдо
Новости
23 Июня 2026 22:10
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Руководство Федерации дзюдо встретилось с юношеской сборной Азербайджана

Перед отправкой на чемпионат Европы среди юношей и девушек состоялась официальная встреча с членами сборной Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, советник президента федерации Натиг Багиров и тренерский штаб национальных команд.

Руководство федерации выразило высокое доверие молодым спортсменам и подчеркнуло уверенность в их успешном выступлении на европейском первенстве. Дзюдоистам были даны ценные рекомендации.

Чемпионат Европы по дзюдо среди юношей пройдет с 29 июня по 2 июля в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания).

Азербайджан будет представлен 17 спортсменами (10 юношей и 7 девушек), которые поборются за медали в 14 весовых категориях в индивидуальном зачете.

В заключительный день соревнований наша сборная также примет участие в командных соревнованиях в смешанном разряде (микст).

İdman.Biz
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