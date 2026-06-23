На Республиканской спортивной олимпиаде стартовали соревнования по дзюдо - ВИДЕО

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования по дзюдо в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация дзюдо Азербайджана.

В турнире принимают участие 209 школьников-дзюдоистов из 36 спортивных школ. В их числе 157 юношей и 52 девушки, которые разыгрывают медали в 16 весовых категориях.

Впервые проводящийся в Азербайджане мультиспортивный турнир организован совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании Baku City Circuit.

Отмечается, что проект направлен на развитие спорта среди школьников, популяризацию здорового образа жизни, повышение уровня физической подготовки и выявление талантливых юных спортсменов.

Поединки турнира транслируются в прямом эфире на официальном YouTube-канале Федерации дзюдо Азербайджана.

Татами 1:

Татами 2:

Татами 3: