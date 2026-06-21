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Определились победители регионального первенства по дзюдо среди подростков в Гахе

Дзюдо
Новости
21 Июня 2026 00:50
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Определились победители регионального первенства по дзюдо среди подростков в Гахе

20 июня состоялось первенство Северо-Западного региона по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 14 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире, прошедшем в Гахском Олимпийском спортивном комплексе, приняли участие 68 дзюдоистов, представляющих 11 клубов и спортивных обществ.

Главная цель проведения соревнований — формирование резервной базы юных дзюдоистов и определение спортсменов, которые на основе квот получат право выступить на первенстве страны.

Победители и призеры соревнований:

Девочки

-44 кг

1. Наргиз Фарзалиева

2. Захра Ибрагимли

Мальчики

-38 кг

1. Элджан Алиев

2. Эльгюн Алиев

3. Сардар Ильясов

3. Эльчин Гаджиев

-42 кг

1. Тунар Мирзоев

2. Николоз Джанашвили

3. Туран Исламов

3. Эйюб Мехдиев

-46 кг

1. Омар Рустамов

2. Увейс Аласыев

3. Даниэль Исаев

-50 кг

1. Раван Джафаров

2. Омар Аллахвердиев

3. Тунар Расулзаде

-55 кг

1. Зейд Рахимли

2. Мухаммед Хасратов

3. Абдулла Алиев

-60 кг

1. Зохраб Мамедов

2. Шахин Тагизаде

-66 кг

1. Раван Махмудов

2. Джахид Алиханов

İdman.Biz
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