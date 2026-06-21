Определились победители регионального первенства по дзюдо среди подростков в Гахе

20 июня состоялось первенство Северо-Западного региона по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 14 лет.
Как сообщает İdman.Biz, в турнире, прошедшем в Гахском Олимпийском спортивном комплексе, приняли участие 68 дзюдоистов, представляющих 11 клубов и спортивных обществ.
Главная цель проведения соревнований — формирование резервной базы юных дзюдоистов и определение спортсменов, которые на основе квот получат право выступить на первенстве страны.
Победители и призеры соревнований:
Девочки
-44 кг
1. Наргиз Фарзалиева
2. Захра Ибрагимли
Мальчики
-38 кг
1. Элджан Алиев
2. Эльгюн Алиев
3. Сардар Ильясов
3. Эльчин Гаджиев
-42 кг
1. Тунар Мирзоев
2. Николоз Джанашвили
3. Туран Исламов
3. Эйюб Мехдиев
-46 кг
1. Омар Рустамов
2. Увейс Аласыев
3. Даниэль Исаев
-50 кг
1. Раван Джафаров
2. Омар Аллахвердиев
3. Тунар Расулзаде
-55 кг
1. Зейд Рахимли
2. Мухаммед Хасратов
3. Абдулла Алиев
-60 кг
1. Зохраб Мамедов
2. Шахин Тагизаде
-66 кг
1. Раван Махмудов
2. Джахид Алиханов