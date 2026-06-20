Цена лишних граммов: тревожный сигнал для Хидаята Гейдарова – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В спорте высших достижений бывают поражения, травмы, неудачные жеребьевки и ошибки по ходу схватки. Но есть ситуации, которые для спортсмена топ-уровня звучат тревожнее любого проигрыша. Хидаят Гейдаров снова не вышел на татами из-за проблем со сгонкой веса.

Как сообщает İdman.Biz, олимпийский чемпион Парижа-2024, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы в весовой категории до 73 кг не смог выступить на турнире серии Большого шлема в Улан-Баторе. Причина — проблемы с весом. И это уже второй подобный случай в 2026 году.

Первый произошел в феврале на Большом шлеме в Ташкенте. Тогда Гейдаров также не был допущен к соревнованиям, поскольку не смог уложиться в лимит своей весовой категории. После того эпизода Федерация дзюдо Азербайджана заявила, что приняла меры в соответствии с внутренними дисциплинарными правилами. Официальных решений по нынешнему случаю пока не объявлено, но очевидно, что повторение такой ситуации не может остаться без внимания.

Если первый эпизод еще можно было объяснить случайностью, ошибкой в подготовке или неудачно рассчитанным процессом сгонки веса, то второй за полгода - это уже не эпизод, а тревожная тенденция. Особенно когда речь идет не о молодом спортсмене, только привыкающем к международному уровню, а о человеке, который в 2024 году выиграл практически все, что можно было выиграть: чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры.

Проблема не только в пропущенном турнире. Большой шлем в Улан-Баторе имеет особое значение: именно с него фактически стартовала гонка за олимпийские рейтинговые очки на пути к Играм-2028 в Лос-Анджелесе. В новом олимпийском цикле каждая победа, каждый турнир и каждый набранный балл будут иметь значение. Поэтому потеря возможности выступить на первом рейтинговом старте - это не просто минус одна медаль в сезоне. Это потеря очков, темпа и сигнала соперникам.

У Хидаята, безусловно, остается огромный запас класса. Его серебро на чемпионате Европы-2026 в Тбилиси показало, что он по-прежнему способен бороться на высочайшем уровне. Да, в финале он уступил Лаше Шавдатуашвили, но сам выход в решающую схватку подтвердил: спортивный ресурс у Гейдарова есть. Вопрос в другом — насколько он готов снова жить в режиме максимальной дисциплины, который сделал его лучшим в мире в 2024 году.

Хидаят не раз отвечал критикам на татами. После победы на Гран-при в Гвадалахаре он говорил: "Вчера критиковали, сегодня аплодируют. Я не изменился - просто татами заговорило". Это сильная фраза чемпиона. Но сейчас ситуация другая: в Улан-Баторе татами для него так и не заговорило. Когда спортсмен не выходит на старт из-за веса, критики получают не эмоции и не поводы для споров, а факты.

Именно поэтому Гейдарову сейчас важно не просто вернуться и выиграть следующий турнир. Ему нужно вернуть того самого "голодного" Хидаята образца 2024 года — не в буквальном, а в спортивном смысле. Того, кто был собран, мотивирован, дисциплинирован и готов к каждому старту так, будто еще ничего не выиграл.

Олимпийское золото часто становится для спортсмена не только вершиной, но и испытанием. После триумфа сложнее сохранять прежний уровень мотивации, прежнюю жесткость к себе и прежнюю готовность ежедневно доказывать свое право быть первым. История азербайджанского спорта уже не раз показывала: выиграть Олимпиаду невероятно трудно, но остаться на вершине в следующем цикле бывает еще сложнее.

У Гейдарова все еще есть время, талант и статус, чтобы исправить ситуацию. Но новый олимпийский цикл уже начался, а соперники ждать не будут. Если подход к подготовке не изменится, трудности могут возникнуть не только с повторением парижского триумфа, но и с самой дорогой в Лос-Анджелес.

Сейчас главный соперник Хидаята — не японец, не грузин и не кто-либо из лидеров категории до 73 кг. Главный соперник — дисциплина. И победить ее нужно раньше, чем снова выходить на борьбу за олимпийское “золото”.